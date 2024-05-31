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Строительство трамплина на Воробьёвых горах планируют завершить в 2025 году

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в 2025 году город завершит строительство горнолыжного трамплина на Воробьёвых горах площадью свыше 4,3 тыс. кв. м.

Об этом пишет сайт mos.ru.

Вице-мэр уточнил, что инвестор, проводивший реконструкцию трамплина, построенного в 1953 году, не закончил работы, поэтому городские власти приняли решение завершить возведение объекта в рамках государственной программы «Спорт Москвы».

«После реконструкции трамплин будет соответствовать современным требованиям, что позволит проводить соревнования высокого уровня», — сказал Ефимов.

Новый трамплин обеспечат необходимой инфраструктурой, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на Южнобутовской улице.

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