Строительство трамплина на Воробьёвых горах планируют завершить в 2025 году
Об этом пишет сайт mos.ru.
Вице-мэр уточнил, что инвестор, проводивший реконструкцию трамплина, построенного в 1953 году, не закончил работы, поэтому городские власти приняли решение завершить возведение объекта в рамках государственной программы «Спорт Москвы».
«После реконструкции трамплин будет соответствовать современным требованиям, что позволит проводить соревнования высокого уровня», — сказал Ефимов.
Новый трамплин обеспечат необходимой инфраструктурой, добавил он.
Ранее сообщалось, что в Москве завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на Южнобутовской улице.