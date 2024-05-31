Строительство трамплина на Воробьёвых горах планируют завершить в 2025 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в 2025 году город завершит строительство горнолыжного трамплина на Воробьёвых горах площадью свыше 4,3 тыс. кв. м.

Об этом пишет сайт mos.ru. Вице-мэр уточнил, что инвестор, проводивший реконструкцию трамплина, построенного в 1953 году, не закончил работы, поэтому городские власти приняли решение завершить возведение объекта в рамках государственной программы «Спорт Москвы». «После реконструкции трамплин будет соответствовать современным требованиям, что позволит проводить соревнования высокого уровня», — сказал Ефимов. Новый трамплин обеспечат необходимой инфраструктурой, добавил он. Ранее сообщалось, что в Москве завершили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на Южнобутовской улице.