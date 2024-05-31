В Москве на 11% вырос оборот пищевой промышленности
Об этом сообщает НСН.
Оборот составил 186 млрд рублей, заявила глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Из этого объёма более 22% — 41,3 млрд рублей — приходится на мясоперерабатывающие предприятия; 15%, или 28 млрд рублей, — на производителей молочной продукции; 14%, или 25,8 млрд рублей, — на предприятия, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия», — сказала она.
На столицу пришлось 6,3% пищевой промышленности всего оборота по стране.
Ранее сообщалось, что московские проекты стали лидерами конкурса «Торговля России».