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В Москве на 11% вырос оборот пищевой промышленности

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В Москве в I квартале этого года на 11% вырос оборот пищевой промышленности.

Об этом сообщает НСН.

Оборот составил 186 млрд рублей, заявила глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Из этого объёма более 22% — 41,3 млрд рублей — приходится на мясоперерабатывающие предприятия; 15%, или 28 млрд рублей, — на производителей молочной продукции; 14%, или 25,8 млрд рублей, — на предприятия, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия», — сказала она.

На столицу пришлось 6,3% пищевой промышленности всего оборота по стране.

Ранее сообщалось, что московские проекты стали лидерами конкурса «Торговля России».

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