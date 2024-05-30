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Московские проекты стали лидерами конкурса «Торговля России»

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В Москве объявили победителей ежегодного конкурса «Торговля России».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В номинации «Лучшая ярмарка» победу одержала межрегиональная ярмарка на Мичуринском проспекте, открывшаяся в 2023 году.

Специальный приз присудили рыбному рынку «Москва — на волне», открытому при поддержке правительства Москвы в 2023 году.

Лучшей торговой улицей России признана Малая Бронная — на ней открыто 29 магазинов и 37 ресторанов.

Организатор конкурса «Торговля России» — Министерство промышленности и торговли. В 2024 году конкурс прошёл в седьмой раз. На него поступило 2,3 тыс. заявок.

Ранее «Радио 1» сообщало, что свыше 160 тематических ярмарок прошло на территории более чем 40 городских округов Московской области в апреле этого года.

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