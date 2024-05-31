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Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Рязанской области

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Один человек погиб и семеро пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и минивэна на трассе М-5 «Урал» в Шацком районе Рязанской области.
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП в Рязанской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение Госавтоинспекции.

Уточняется, что на дороге столкнулись Lada Granta под управлением 61-летнего мужчины и минивэн Toyota под управлением 40-летнего водителя.

«В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta погиб, а семь человек (из) минивэна доставлены в медицинское учреждение», — говорится в заявлении.

Ранее в Госавтоинспекции Карелии заявили, что три человека, включая ребёнка, погибли в сгоревшем автомобиле в результате аварии на федеральной трассе «Кола».

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