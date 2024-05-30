Три человека в Карелии погибли в ДТП на трассе

В Госавтоинспекции Карелии заявили, что три человека, включая ребёнка, погибли в сгоревшем автомобиле в результате аварии на федеральной трассе «Кола».

«Предварительно установлено, что водитель Toyota RAV 4 с прицепом, двигаясь со стороны Мурманска, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Отмечается, что в результат столкновения произошло возгорание автомобиля.

«По предварительным данным... водитель и двое пассажиров внедорожника погибли. Один из пассажиров — ребёнок», — указывается в заявлении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Ранее в Воронежской области возбудили дело после ДТП с тремя погибшими.