РПЦ разорвала молитвенное общение с пятью иерархами Болгарской церкви
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Московского Патриархата.
«Священный синод Русской православной церкви выразил глубокую скорбь в связи с тем, что иерархи Болгарской православной церкви митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан и митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион участвовали в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что данный шаг нанёс ущерб отношениям Русской и Болгарской православных церквей.
Участники заседания констатировали невозможность сослужения с упомянутыми иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками.
Ранее МВД Эстонии пригрозило закрыть монастыри, если они не выйдут из подчинения РПЦ.