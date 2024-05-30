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РПЦ разорвала молитвенное общение с пятью иерархами Болгарской церкви

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Русская православная церковь (РПЦ) разорвала молитвенное общение с пятью болгарскими архиереями, сослужившими с украинскими раскольниками.
РПЦ разорвала молитвенное общение с пятью иерархами Болгарской церкви
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Московского Патриархата.

«Священный синод Русской православной церкви выразил глубокую скорбь в связи с тем, что иерархи Болгарской православной церкви митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан и митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион участвовали в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что данный шаг нанёс ущерб отношениям Русской и Болгарской православных церквей.

Участники заседания констатировали невозможность сослужения с упомянутыми иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками.

Ранее МВД Эстонии пригрозило закрыть монастыри, если они не выйдут из подчинения РПЦ.

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