РПЦ разорвала молитвенное общение с пятью иерархами Болгарской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) разорвала молитвенное общение с пятью болгарскими архиереями, сослужившими с украинскими раскольниками.

Об этом говорится на сайте Московского Патриархата.

«Священный синод Русской православной церкви выразил глубокую скорбь в связи с тем, что иерархи Болгарской православной церкви митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан и митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион участвовали в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что данный шаг нанёс ущерб отношениям Русской и Болгарской православных церквей.

Участники заседания констатировали невозможность сослужения с упомянутыми иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками.

Ранее МВД Эстонии пригрозило закрыть монастыри, если они не выйдут из подчинения РПЦ.