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В Самарской области после удара током госпитализировали двоих детей

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В Минздраве Самарской области заявили, что двое подростков получили удар током, дотронувшись удочкой до высоковольтного провода в Чапаевске.
В Самарской области после удара током госпитализировали двоих детей
  • РИА Новости

Как указали ТАСС в ведомстве, дети находятся в больнице в крайне тяжёлом состоянии.

«Пострадали два подростка, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в министерстве. 

Агентство пишет, что ранее в соцсетях и мессенджерах распространилось видео инцидента. На кадрах видно, как один из детей подпрыгивает и достаёт рыболовной удочкой до высоковольтного провода, после чего следует удар током.

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