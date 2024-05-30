В Самарской области после удара током госпитализировали двоих детей

В Минздраве Самарской области заявили, что двое подростков получили удар током, дотронувшись удочкой до высоковольтного провода в Чапаевске.

Как указали ТАСС в ведомстве, дети находятся в больнице в крайне тяжёлом состоянии.

«Пострадали два подростка, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в министерстве.

Агентство пишет, что ранее в соцсетях и мессенджерах распространилось видео инцидента. На кадрах видно, как один из детей подпрыгивает и достаёт рыболовной удочкой до высоковольтного провода, после чего следует удар током.