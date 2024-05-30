Автоэксперт Кадаков сравнил покупку машины на маркетплейсе и в салоне

Главный редактор автомобильного журнала «За рулём» Максим Кадаков сравнил покупку машины на маркетплейсе и в автосалоне.

«Продажа автомобилей через маркетплейсы — это ещё один инструмент связи между продавцом и покупателем. Это ещё одна витрина, ещё один виртуальный автосалон, не более того», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, среди плюсов — скорость и удобство сервиса, возможность выбрать доставку по доступному адресу.

«Покупатель должен принять эту машину, осмотреть её, удостовериться в том, что ему передали именно ту машину, которую он заказал. А дальше все взаимодействия выстраиваются ровно на тех же основаниях, на которых вы взаимодействуете с дилерами, покупая автомобиль непосредственно в дилерском центре», — пояснил Кадаков.

Как отметил эксперт, некоторые считают, что при покупке онлайн они серьёзно экономят, но на самом деле надо считать, так как маркетплейсы не работают за «просто так».

Ранее директор направления «Автомобили» в «Авито Авто» Вадим Иванов посоветовал при выборе автомобиля с пробегом обращать внимание на то, как оформлено объявление. Это поможет исключить недобросовестных продавцов.