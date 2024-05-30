В России появится онлайн-база об ограничении движения на дорогах страны
Об этом сообщает газета «Известия».
Как заявил начальник отдела дорожной деятельности департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Дмитрий Сафонов, данные из онлайн-базы смогут использовать операторы российских навигационных систем.
В настоящее время ведомство дорабатывает свои предложения для дальнейшего направления их в федеральный орган.
Ранее сообщалось, что в Московской области с начала текущего года установили 5 тыс. видеокамер системы «Безопасный регион» с применением алгоритмов искусственного интеллекта.