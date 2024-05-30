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В России появится онлайн-база об ограничении движения на дорогах страны

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Министерство транспорта России разработает онлайн-базу об ограничении движения на дорогах страны.

Об этом сообщает газета «Известия».

Как заявил начальник отдела дорожной деятельности департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Дмитрий Сафонов, данные из онлайн-базы смогут использовать операторы российских навигационных систем.

В настоящее время ведомство дорабатывает свои предложения для дальнейшего направления их в федеральный орган.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала текущего года установили 5 тыс. видеокамер системы «Безопасный регион» с применением алгоритмов искусственного интеллекта.

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