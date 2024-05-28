Порядка 5000 уличных видеокамер с ИИ установили в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала текущего года установили 5 тыс. видеокамер системы «Безопасный регион» с применением алгоритмов искусственного интеллекта.

Таким образом, общее число камер в регионе достигло 137 тыс., сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Видеокамеры устанавливают на входах в подъезды домов и в общественных местах. Нейросеть, в частности, выявляет незаконную уличную торговлю и ищет безнадзорных животных.

Ранее НСН сообщала, что в Москве с начала года установили 1716 видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД мотоциклистами.