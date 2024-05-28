RT в Telegram
Подпишись

Порядка 5000 уличных видеокамер с ИИ установили в Подмосковье с начала года

Короткая ссылка
В Московской области с начала текущего года установили 5 тыс. видеокамер системы «Безопасный регион» с применением алгоритмов искусственного интеллекта.

Таким образом, общее число камер в регионе достигло 137 тыс., сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Видеокамеры устанавливают на входах в подъезды домов и в общественных местах. Нейросеть, в частности, выявляет незаконную уличную торговлю и ищет безнадзорных животных.

Ранее НСН сообщала, что в Москве с начала года установили 1716 видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД мотоциклистами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить