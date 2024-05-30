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На Северном речном вокзале поженятся 200 пар в течение лета

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На московском Северном речном вокзале в течение лета зарегистрируют брак около 200 пар молодожёнов, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«Локации для выездной регистрации брака проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья» пользуются большой популярностью среди москвичей», — сказала Ракова.

Он также отметила, что в нынешнем сезоне для молодожёнов подготовлены 32 площадки.

Всего в летний сезон в Москве на сезонных локациях проходит около 20% торжественных церемоний.

Ранее сообщалось, что на площадках проекта «Новые адреса счастья» в Москве поженились 50 тыс. пар.

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