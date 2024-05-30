Собянин: более 180 школ возвели в Москве с 2011 года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столице построили более 180 школ по индивидуальным проектам.

Почти в каждой из них есть кабинеты 3D-моделирования и робототехники, а в некоторых оборудованы кино- и фотолаборатории, вокальные и хореографические студии, рассказал мэр в своём Telegram-канале.

По его словам, пять зданий построено в этом году, а в ближайшие три года планируется возвести ещё около 100 образовательных учреждений — в Ватутинках, Богородском, Хорошёво-Мнёвниках и Лефортове.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что на северо-востоке Москвы в Бутырском районе инвестор построит новую школу площадью 6,6 тыс. кв. м.