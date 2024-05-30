Москва заключит договор на поставку автоматов по продаже транспортных билетов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город заключит офсетный контракт на поставку автоматов по продаже билетов в городском транспорте.

Конкурс пройдёт в электронном виде, информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал главы города.

Цель — ускорить и упростить оплату для экономии времени пассажиров, уточнил Собянин.

«Также в планах внедрение дополнительных сервисов и способов оплаты, например с помощью биометрии», — пояснил мэр.

Предприятие, с которым заключат соглашение, должно будет в течение двух лет создать или модернизировать производство в Москве, а город обязуется закупить около 2 тыс. безналичных напольных сервисных автоматов в течение пяти лет.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о подписании Москвой офсетного контракта на поставку деталей для уборочной техники.