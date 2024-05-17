В Москве подписали офсетный контракт на поставку деталей для уборочной техники

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов прокомментировал подписание Москвой офсетного контракта на поставку деталей для уборочной техники.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, инвестор в рамках договора организует в столице производство расходных материалов для коммунальной уборочной техники, которая будет закупаться городом в течение десяти лет.

Отмечается, что с 2017 года в Москве было заключено 18 подобных контрактов на поставку продуктов питания, медицинских изделий, лекарств и другой продукции.

Ранее сообщалось, что московская компания по производству пластика увеличила объёмы выпускаемой продукции на 63% благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».