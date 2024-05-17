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В Москве подписали офсетный контракт на поставку деталей для уборочной техники

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Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов прокомментировал подписание Москвой офсетного контракта на поставку деталей для уборочной техники.
В Москве подписали офсетный контракт на поставку деталей для уборочной техники
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, инвестор в рамках договора организует в столице производство расходных материалов для коммунальной уборочной техники, которая будет закупаться городом в течение десяти лет.

Отмечается, что с 2017 года в Москве было заключено 18 подобных контрактов на поставку продуктов питания, медицинских изделий, лекарств и другой продукции.

Ранее сообщалось, что московская компания по производству пластика увеличила объёмы выпускаемой продукции на 63% благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».

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