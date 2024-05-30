На побережье Финского залива Петербурга прошли тренировки волонтёров
Об этом сообщает RuNews24.
«Профильные службы и добровольцы отлично взаимодействовали в команде. В этом им помогали спецоборудование, например диспергатор для активной пены», — заявил начальник отдела координации аварийных работ Комитета по природопользованию Николай Смирнов.
Тренировки прошли под руководством специалистов Комитета по природопользованию, ГУП «Экострой» и ГКУ «Пиларн».
Ранее сообщалось, что 20 мая в Екатеринбурге и 23-го в Москве открылись ресурсные центры Волонтёрской программы Всемирных игр дружбы.