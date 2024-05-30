На побережье Финского залива Петербурга прошли тренировки волонтёров

На побережье Финского залива Санкт-Петербурга волонтёры отработали действия по устранению последствий разлива нефти на суше.

Об этом сообщает RuNews24.

«Профильные службы и добровольцы отлично взаимодействовали в команде. В этом им помогали спецоборудование, например диспергатор для активной пены», — заявил начальник отдела координации аварийных работ Комитета по природопользованию Николай Смирнов.

Тренировки прошли под руководством специалистов Комитета по природопользованию, ГУП «Экострой» и ГКУ «Пиларн».

Ранее сообщалось, что 20 мая в Екатеринбурге и 23-го в Москве открылись ресурсные центры Волонтёрской программы Всемирных игр дружбы.