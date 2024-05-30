В отношении певца Шарлота завели ещё одно уголовное дело

Отец певца Эдуарда Шарлота заявил о возбуждении ещё одного дела в отношении его сына.

Как он рассказал РИА Новости, уже пятое по счёту уголовное дело касается унижения человеческого достоинства.

«Да, в курсе. Это новое, ничем не подкреплённое, я воспринимаю это как какой-то донос», — сказал мужчина.

Так он прокомментировал данные о возбуждении против Шарлота дела по ч. 2 ст. 282 УК РФ.

Ранее Шарлот зачитал в Самарском областном суде обращение c извинением.

До этого 25-летний певец признал себя виновным в реабилитации нацизма, а также оскорблении чувств верующих. Он дал признательные показания во время допроса.