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Инструктор Потапенко рассказал об основных навыках вождения мотоцикла

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Основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy, сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко рассказал, какие навыки вождения мотоцикла считаются основными.

«Восстановление навыков баланса и маневрирования — это основа безопасного вождения. Эти навыки можно тренировать на специализированных площадках или в автошколах под руководством опытных инструкторов», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, правильное освоение техники баланса и маневрирования позволит уверенно управлять транспортным средством даже в сложных дорожных условиях.

Как отметил эксперт, навыки экстренного торможения также играют большую роль.

Ранее сообщалось, что в Министерстве транспорта Московской области призвали водителей мотоциклов соблюдать ПДД.

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