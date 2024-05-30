Инструктор Потапенко рассказал об основных навыках вождения мотоцикла
«Восстановление навыков баланса и маневрирования — это основа безопасного вождения. Эти навыки можно тренировать на специализированных площадках или в автошколах под руководством опытных инструкторов», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, правильное освоение техники баланса и маневрирования позволит уверенно управлять транспортным средством даже в сложных дорожных условиях.
Как отметил эксперт, навыки экстренного торможения также играют большую роль.
Ранее сообщалось, что в Министерстве транспорта Московской области призвали водителей мотоциклов соблюдать ПДД.