Подмосковный Минтранс призвал мотоциклистов соблюдать ПДД
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Об этом сообщает 360.ru.
Как отметили в ведомстве, с установлением тёплой погоды на дорогах региона возросло количество мототранспорта.
Региональная Госавтоинспекция проводит с водителями профилактические беседы в рамках акции «Мотоскутер».
Мотоциклистов призывают использовать защитную экипировку, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее сообщалось, как в МВД отреагировали на инициативу ограничить скорость СИМ в пешеходных зонах.