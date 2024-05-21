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Подмосковный Минтранс призвал мотоциклистов соблюдать ПДД

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В Министерстве транспорта Московской области призвали водителей мотоциклов соблюдать ПДД.
Подмосковный Минтранс призвал мотоциклистов соблюдать ПДД
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщает 360.ru.

Как отметили в ведомстве, с установлением тёплой погоды на дорогах региона возросло количество мототранспорта.

Региональная Госавтоинспекция проводит с водителями профилактические беседы в рамках акции «Мотоскутер».

Мотоциклистов призывают использовать защитную экипировку, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, как в МВД отреагировали на инициативу ограничить скорость СИМ в пешеходных зонах.

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