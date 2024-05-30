Песков: Путин высоко оценивает работу Комаровой на посту главы ХМАО

Президент России Владимир Путин высоко оценивает работу Натальи Комаровой на должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, оценка очень высокая. Действительно, Югра развивается и развивалась все эти годы весьма динамично, была налажена, как говорит президент, ритмичная работа», — отметил Песков.

По его словам, задана очень высокая планка, которую новому руководителю региона предстоит поддерживать в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Натальи Комаровой с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и назначении Руслана Кухарука врио главы региона.