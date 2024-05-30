Песков: Путин высоко оценивает работу Комаровой на посту главы ХМАО
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Безусловно, оценка очень высокая. Действительно, Югра развивается и развивалась все эти годы весьма динамично, была налажена, как говорит президент, ритмичная работа», — отметил Песков.
По его словам, задана очень высокая планка, которую новому руководителю региона предстоит поддерживать в ближайшие месяцы.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Натальи Комаровой с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и назначении Руслана Кухарука врио главы региона.