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Песков: Путин высоко оценивает работу Комаровой на посту главы ХМАО

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Президент России Владимир Путин высоко оценивает работу Натальи Комаровой на должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков: Путин высоко оценивает работу Комаровой на посту главы ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, оценка очень высокая. Действительно, Югра развивается и развивалась все эти годы весьма динамично, была налажена, как говорит президент, ритмичная работа», — отметил Песков.

По его словам, задана очень высокая планка, которую новому руководителю региона предстоит поддерживать в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Натальи Комаровой с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и назначении Руслана Кухарука врио главы региона.

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