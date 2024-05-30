В Кремле заявили об отсутствии опасности снижения турпотока на юг России
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По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, турпоток на юге России весьма высокий.
«Он и сейчас уже начался, там в целом он круглогодично высокий, это же круглогодичный курорт, поэтому сейчас мы там такой опасности не видим», — сказал Песков.
Ранее в РСТ назвали самые популярные летние внутренние направления у россиян.
Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин отметил, что с начала года растёт турпоток в Краснодарский край и Крым.