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В Кремле заявили об отсутствии опасности снижения турпотока на юг России

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В Кремле нет опасений, что туристический поток на российские курорты может снизиться из-за обстрелов ВСУ.
В Кремле заявили об отсутствии опасности снижения турпотока на юг России
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, турпоток на юге России весьма высокий.

«Он и сейчас уже начался, там в целом он круглогодично высокий, это же круглогодичный курорт, поэтому сейчас мы там такой опасности не видим», — сказал Песков.

Ранее в РСТ назвали самые популярные летние внутренние направления у россиян.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин отметил, что с начала года растёт турпоток в Краснодарский край и Крым.

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