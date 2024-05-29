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В РСТ назвали самые популярные летние внутренние направления у россиян

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин рассказал о самых популярных внутренних направлениях среди россиян на лето.
В РСТ назвали самые популярные летние внутренние направления у россиян
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По словам специалиста, с начала года растёт турпоток в Краснодарский край и Крым.

«Такое, скажем, новое веяние — это Азовское побережье, бронируется и очень хорошо, где-то плюс 15% рост. Ну и Каспий. Он хорошо известен по курортам, туристским центрам Северного Кавказа, но это и побережье», — сказал Барзыкин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал поручение российскому правительству создать единую цифровую платформу в сфере туризма.

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