В РСТ назвали самые популярные летние внутренние направления у россиян
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
По словам специалиста, с начала года растёт турпоток в Краснодарский край и Крым.
«Такое, скажем, новое веяние — это Азовское побережье, бронируется и очень хорошо, где-то плюс 15% рост. Ну и Каспий. Он хорошо известен по курортам, туристским центрам Северного Кавказа, но это и побережье», — сказал Барзыкин.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин дал поручение российскому правительству создать единую цифровую платформу в сфере туризма.