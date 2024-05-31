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Россияне ностальгируют по мультфильмам и играм во дворе

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Анастасия Белоусова
Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и «Союзмультфильм» провели исследование, в ходе которого спросили интернет-пользователей, по каким детским занятиям они скучают. В преддверии Дня защиты детей RT ознакомился с результатами опроса.
Россияне ностальгируют по мультфильмам и играм во дворе
  • РИА Новости

Самую большую ностальгию у взрослых россиян вызывают дворовые игры (42%) и возможность смотреть мультфильмы целый день (20%). При этом 16% респондентов признались, что скучают по школе, а 12% заявили о желании кататься с горки зимой.

Также оказалось, что треть опрошенных регулярно пересматривают любимые мультфильмы детства. А подружиться больше всего респонденты хотели бы с Карлсоном, Винни Пухом и Волком и Зайцем из «Ну, погоди!».

«При этом жизненным мудростям пользователи сети поучились бы у кота Матроскина: полосатый житель Простоквашина сильно обошёл в этом вопросе других героев — его уму и смекалке доверяют 38%. Ещё 19% видят в качестве своего наставника доброго милиционера Дядю Степу, а 13% — рассудительного крокодила Гену», — отмечают аналитики.

В опросе приняли участие 9,7 тыс. пользователей, среди которых 59% мужчин и 41% женщин.

Ранее россияне в ходе опроса поделились планами на предстоящее лето. Более половины (57%) опрошенных признались, что ждут лета, чтобы заняться любимым хобби.

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