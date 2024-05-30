Аксёнов сменил крымского министра ЖКХ, им стал бывший руководитель «Воды Крыма»
- РИА Новости
«Провёл встречу с министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергеем Олеговичем Донцом. По итогам Сергей Олегович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Решение принято в рамках плановой ротации кадров», — сказал Аксёнов.
В январе глава республики сообщил, что министр сельского хозяйства Крыма будет освобождён от должности из-за неполного освоения выделенных средств.
Также были объявлены выговоры ряду чиновников.