Аксёнов сменил крымского министра ЖКХ, им стал бывший руководитель «Воды Крыма»

Глава Крыма Сергей Аксёнов отправил в отставку министра ЖКХ Сергея Донца, эту должность займёт Максим Новик, который ранее руководил предприятием «Вода Крыма».

«Провёл встречу с министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергеем Олеговичем Донцом. По итогам Сергей Олегович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Решение принято в рамках плановой ротации кадров», — сказал Аксёнов.

В январе глава республики сообщил, что министр сельского хозяйства Крыма будет освобождён от должности из-за неполного освоения выделенных средств.

Также были объявлены выговоры ряду чиновников.