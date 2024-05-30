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Аксёнов сменил крымского министра ЖКХ, им стал бывший руководитель «Воды Крыма»

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Глава Крыма Сергей Аксёнов отправил в отставку министра ЖКХ Сергея Донца, эту должность займёт Максим Новик, который ранее руководил предприятием «Вода Крыма».
Аксёнов сменил крымского министра ЖКХ, им стал бывший руководитель «Воды Крыма»
  • РИА Новости

«Провёл встречу с министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергеем Олеговичем Донцом. По итогам Сергей Олегович написал заявление об увольнении по собственному желанию. Решение принято в рамках плановой ротации кадров», — сказал Аксёнов.

В январе глава республики сообщил, что министр сельского хозяйства Крыма будет освобождён от должности из-за неполного освоения выделенных средств.

Также были объявлены выговоры ряду чиновников.

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