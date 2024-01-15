В Крыму уволен министр сельского хозяйства и объявлены выговоры ряду чиновников
- РИА Новости
«Руководством Министерства сельского хозяйства Республики Крым было допущено неполное кассовое освоение и, как следствие, возвращение средств в федеральный бюджет», — рассказал он в своём Telegram-канале.
Министр написал заявление на увольнение, отметил Аксёнов. Первому заместителю министра Алиме Зарединовой объявлен выговор, как и министру здравоохранения и его заместителю.
«Претензии к работе коллег справедливы и обоснованны, подход к оценке выполнения обязанностей един и для министров, и для глав администраций муниципалитетов. Если по итогам первого квартала 2024 года недочёты будут исправлены, то наложенные взыскания могут быть сняты», — добавил Аксёнов.
В октябре министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь подал в отставку.