В Крыму уволен министр сельского хозяйства и объявлены выговоры ряду чиновников

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук будет освобождён от должности из-за неполного освоения выделенных средств, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Руководством Министерства сельского хозяйства Республики Крым было допущено неполное кассовое освоение и, как следствие, возвращение средств в федеральный бюджет», — рассказал он в своём Telegram-канале.

Министр написал заявление на увольнение, отметил Аксёнов. Первому заместителю министра Алиме Зарединовой объявлен выговор, как и министру здравоохранения и его заместителю.

«Претензии к работе коллег справедливы и обоснованны, подход к оценке выполнения обязанностей един и для министров, и для глав администраций муниципалитетов. Если по итогам первого квартала 2024 года недочёты будут исправлены, то наложенные взыскания могут быть сняты», — добавил Аксёнов.

В октябре министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь подал в отставку.