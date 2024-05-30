Специалист Максимова: на рынке загородного жилья наблюдается рост активности

Начальник отдела направления «Загородная недвижимость» «ИНКОМ-Недвижимости» Татьяна Максимова рассказала, что рынок загородного жилья активизировался. Это происходит в основном за счёт покупателей, которые планируют использовать льготную ипотеку для покупки дома.

В будущем государство продолжит активно поддерживать ИЖС, это будет стимулировать спрос на загородную недвижимость, объяснила специалист в интервью Life.ru.

По её словам, на этом фоне предложение будет увеличиваться.

«Ожидается расширение строительства новых домов с современными планировками, которые подходят под ипотеку… Мы отмечаем, что очень востребовано сейчас и будет востребовано в ближайшей перспективе загородное жильё в пешей доступности от станций новых веток МЦД», — констатировала Максимова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в I квартале 2024 года жители оформили 8,5 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека».