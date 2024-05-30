ТАСС: народного артиста России Александра Михайлова госпитализировали в Чите
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава по региону.
«Госпитализирован в городскую клиническую больницу № 1. Получает всю необходимую медицинскую помощь», — сказали журналистам.
Отмечается, что информацию о состоянии Михайлова в Минздраве разглашать не стали.
Региональное Министерство культуры отметило, что находится в контакте с актёром и его родственниками. Михайлов настроен участвовать во всех запланированных мероприятиях.
Ранее в Москве госпитализировали театрального режиссёра Алексея Бородина.