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ТАСС: народного артиста России Александра Михайлова госпитализировали в Чите

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Народного артиста России Александра Михайлова госпитализировали в Чите.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава по региону.

«Госпитализирован в городскую клиническую больницу № 1. Получает всю необходимую медицинскую помощь», — сказали журналистам.

Отмечается, что информацию о состоянии Михайлова в Минздраве разглашать не стали.

Региональное Министерство культуры отметило, что находится в  контакте с актёром и его родственниками. Михайлов настроен участвовать во всех запланированных мероприятиях.

Ранее в Москве госпитализировали театрального режиссёра Алексея Бородина.

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