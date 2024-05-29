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Путин поручил до 1 августа утвердить графики газификации СНТ

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Президент России Владимир Путин поручил руководству регионов провести собрания в СНТ, чтобы в срок до 1 августа принять решение об их бесплатной газификации и утвердить графики подключения участков.
Путин поручил до 1 августа утвердить графики газификации СНТ
  • РИА Новости

В перечне поручений главы государства отмечается, что за основу решений предлагается взять «проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством».

Кроме того, к 15 августа кабмин обязан организовать методологическое сопровождение соответствующих работ по газификации и обеспечить проведение их анализа.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева ранее рассказала о программе догазификации участков, расположенных в СНТ.

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