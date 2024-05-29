Путин поручил до 1 августа утвердить графики газификации СНТ
- РИА Новости
В перечне поручений главы государства отмечается, что за основу решений предлагается взять «проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством».
Кроме того, к 15 августа кабмин обязан организовать методологическое сопровождение соответствующих работ по газификации и обеспечить проведение их анализа.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева ранее рассказала о программе догазификации участков, расположенных в СНТ.