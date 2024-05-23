В Госдуме разъяснили процедуру газификации СНТ

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала о программе догазификации участков, расположенных в СНТ.

«Газифицироваться будут только те СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населённых пунктов. Для этого необходимо 2/3 голосов общего собрания», — заявила эксперт в беседе с НСН.

Как отметила специалист, до границ личных участков газ подводится бесплатно.

Одним из условий является расположение участка не далее 200 м от газовой трубы.

«При этом должны быть оформлены права на недвижимость и участок, только в этом случае можно претендовать на получение газа», — сказала Разворотнева.

Ранее сообщалось, что в Московской области в рамках реализации программы догазификации населённых пунктов будет газифицировано более 60 тыс. домов до конца 2024 года.