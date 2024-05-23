RT в Telegram
Подпишись

В Госдуме разъяснили процедуру газификации СНТ

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала о программе догазификации участков, расположенных в СНТ.
В Госдуме разъяснили процедуру газификации СНТ
  • РИА Новости

«Газифицироваться будут только те СНТ, которые расположены в границах уже газифицированных населённых пунктов. Для этого необходимо 2/3 голосов общего собрания», — заявила эксперт в беседе с НСН.

Как отметила специалист, до границ личных участков газ подводится бесплатно.

Одним из условий является расположение участка не далее 200 м от газовой трубы.

«При этом должны быть оформлены права на недвижимость и участок, только в этом случае можно претендовать на получение газа», — сказала Разворотнева.

Ранее сообщалось, что в Московской области в рамках реализации программы догазификации населённых пунктов будет газифицировано более 60 тыс. домов до конца 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить