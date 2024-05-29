Ставку налога на прибыль для IT-отрасли могут поднять до 5%

Льготную ставку налога на прибыль для отечественных IT-компаний могут поднять на 5 п. п., следует из законопроекта Минфина России об изменениях в налоговой системе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, нулевая ставка будет действовать до 2024 года, а в 2025—2027 годах предлагается установить ставку по налогу в 5%.

При этом ранее на Кубани льготы по налогам для IT-компаний продлили на три года.