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Ставку налога на прибыль для IT-отрасли могут поднять до 5%

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Льготную ставку налога на прибыль для отечественных IT-компаний могут поднять на 5 п. п., следует из законопроекта Минфина России об изменениях в налоговой системе.
Ставку налога на прибыль для IT-отрасли могут поднять до 5%
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, нулевая ставка будет действовать до 2024 года, а в 2025—2027 годах предлагается установить ставку по налогу в 5%.

При этом ранее на Кубани льготы по налогам для IT-компаний продлили на три года.

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