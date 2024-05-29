Путин поручил довести до регионов бюджетные лимиты по нацпроектам
- РИА Новости
Об этом он сказал, подводя итоги заседания Совета по национальным проектам.
«Нужно в ближайшее время довести до регионов бюджетные лимиты, которые они получат по нацпроектам и бюджетным кредитам», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим российский лидер подчеркнул, что это важно для того, чтобы регионы России смогли как можно раньше запустить свой бюджетный цикл.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все национальные проекты будут утверждены и профинансированы к 1 декабря.