Путин поручил довести до регионов бюджетные лимиты по нацпроектам

Президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время довести до регионов бюджетные лимиты по национальным проектам и бюджетным кредитам.

Об этом он сказал, подводя итоги заседания Совета по национальным проектам.

«Нужно в ближайшее время довести до регионов бюджетные лимиты, которые они получат по нацпроектам и бюджетным кредитам», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим российский лидер подчеркнул, что это важно для того, чтобы регионы России смогли как можно раньше запустить свой бюджетный цикл.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все национальные проекты будут утверждены и профинансированы к 1 декабря.