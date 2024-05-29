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Путин поручил довести до регионов бюджетные лимиты по нацпроектам

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Президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время довести до регионов бюджетные лимиты по национальным проектам и бюджетным кредитам.
Путин поручил довести до регионов бюджетные лимиты по нацпроектам
  • РИА Новости

Об этом он сказал, подводя итоги заседания Совета по национальным проектам.

«Нужно в ближайшее время довести до регионов бюджетные лимиты, которые они получат по нацпроектам и бюджетным кредитам», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим российский лидер подчеркнул, что это важно для того, чтобы регионы России смогли как можно раньше запустить свой бюджетный цикл.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все национальные проекты будут утверждены и профинансированы к 1 декабря.

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