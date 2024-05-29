Мишустин: все нацпроекты будут утверждены и профинансированы к 1 декабря
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании Совета по нацпроектам.
По его словам, в течение двух месяцев пройдут стратегические сессии с участием членов Госсовета, губернаторов и к 1 сентября будут сформированы все основные мероприятия к новым национальным проектам.
«До декабря все новые национальные проекты должны быть утверждены и, главное, профинансированы», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости скоординировать все национальные проекты до конца лета.