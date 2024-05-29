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Голикова призвала переосмыслить программы по повышению рождаемости в России

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова призвала переосмыслить с учётом поставленных целей региональные программы по повышению рождаемости в стране.
Голикова призвала переосмыслить программы по повышению рождаемости в России
  • РИА Новости

«Очень важно, чтобы... региональные программы по повышению рождаемости, которые сегодня существуют у всех, сейчас были переосмыслены полностью. Переосмыслены исключительно исходя из тех приоритетов, которые свойственны для каждого региона», — цитирует её ТАСС.

Ранее Голикова призвала принять меры, чтобы переломить установки на рождение первых детей в более позднем возрасте.

Также сообщалось, что группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесёт в Госдуму законопроект о выплате женщинам единовременного пособия в размере 200 тыс. рублей за рождение в возрасте до 25 лет каждого ребёнка.

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