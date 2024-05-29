Голикова предложила включить в оценку высших должностных лиц рождаемость

Российский вице-премьер Татьяна Голикова предложила включить в оценку высших должностных лиц субъектов России суммарный коэффициент рождаемости.

«К 1 октября будут обновляться оценки высших должностных лиц субъектов, предлагаю включить туда, помимо показателя ожидаемой продолжительности жизни, и суммарный коэффициент рождаемости», — цитирует её ТАСС.

Ранее Голикова призвала принять меры, чтобы переломить установки на рождение первых детей в более позднем возрасте.

Также сообщалось, что группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесёт в Госдуму законопроект о выплате женщинам единовременного пособия в размере 200 тыс. рублей за рождение в возрасте до 25 лет каждого ребёнка.