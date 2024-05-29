МЧС предупредило о высокой пожароопасности с 30 мая по 1 июня в Москве и области
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте московского ведомства.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 30 мая по 01 июня в Москве сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что в связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнём.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице до конца недели.