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МЧС предупредило о высокой пожароопасности с 30 мая по 1 июня в Москве и области

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В МЧС Москвы заявили, что с 30 мая по 1 июня в столице и Московской области будет наблюдаться высокая пожароопасность.
МЧС предупредило о высокой пожароопасности с 30 мая по 1 июня в Москве и области
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте московского ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 30 мая по 01 июня в Москве сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнём.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице до конца недели.

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