Путин: задачи будущего страны решаются на линии фронта

Все основные задачи, касающиеся будущего России, сегодня решаются в большей степени на линии фронта, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы с вами знаем: основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения. Никогда не нужно об этом забывать», — сказал он на заседании Совета по национальным проектам.

Путин подчеркнул, что все должны работать так, как военнослужащие сейчас работают на линии фронта.

Ранее президент России своим указом утвердил национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу — до 2036-го.

Среди приоритетных задач глава государства обозначил сохранение населения, благополучие граждан, устойчивость экономики и технологическое лидерство. Подробнее — в материале RT.