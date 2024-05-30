В ГД предложили компенсировать повышение платы за обучение по ряду специальностей

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают предоставлять субсидии для компенсации ежегодного повышения стоимости обучения по наиболее востребованным в национальных интересах России специальностям в вузах. Копия законопроекта есть в распоряжении RT.

Авторы проекта отмечают, что перечень таких специальностей установит правительство.

Отмечается, что смысл проекта состоит в том, чтобы зафиксировать стоимость обучения в высших учебных заведениях для студентов на всём протяжении этого обучения.

«Когда студент поступает учиться на первый курс и заключает контракт на определённую сумму, вуз в течение обучения может индексировать эту стоимость как ежегодно, так и раз в два года, раз в три года. Соответственно, для студента и его семьи эта индексация дополнительным бременем ложится на их семейный бюджет. И в этом смысле мы предлагаем государству компенсировать увеличение стоимости обучения для студента. То есть вот эту разницу между тем, сколько обучение стоило до повышения стоимости, и сколько оно будет стоить после повышения стоимости. Вот эту разницу мы и предлагаем компенсировать за счёт федерального бюджета», — уточнил заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

В этой связи депутаты разработали поправки в закон, согласно которым студентам востребованных в национальных интересах России специальностей будет предоставляться субсидия на оплату разницы стоимости обучения при заключении договора и после ежегодной индексации в рамках инфляции.

Законопроект вносится на рассмотрение Государственной думы 30 мая.