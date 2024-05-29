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В РСТ заявили о росте спроса на рейсы в Египет

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель комиссии по авиаперевозкам Дмитрий Горин заявил, что спрос на рейсы в Египет растёт.
В РСТ заявили о росте спроса на рейсы в Египет
  • РИА Новости

«Мы фиксируем третий год подряд стабилизацию цен по Турции. Это самое популярное направление в туризме. Новинка сезона для нас: мы видим рост количества рейсов и числа авиакомпаний в Египет. Это, конечно, меньше по объёмам, но в этом году шесть авиакомпаний выполняют рейсы в Египет», — рассказал он в беседе с НСН.

По его словам, в 2023 году в Египет летали самолёты из восьми городов России, в 2024-м их число увеличат до 12.

Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников поделился мнением о перспективах глэмпингов в России. Как считает эксперт, у этого направления есть потенциал.

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