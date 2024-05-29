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Депутат Буцкая призвала к проверке инцидента перед ЕГЭ в воронежской школе

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Анастасия Белоусова
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая призвала провести проверку по факту инцидента с досмотром в воронежской школе.

«Мы попросим сейчас проверить этот инцидент. Во-вторых, обратим внимание Министерства просвещения, отправлено письмо на имя министра, чтобы проинформировать, что такое есть и нужно провести разъяснения, что проверка знаний — это важно, но она не должна переходить границы дозволенного», — считает парламентарий.

При этом, по её словам, сайты готового домашнего задания занимают в русскоязычном интернете вторую строку, после сайтов для взрослых.

«То есть 11 лет наши дети совершенно спокойно заходят на эти сайты, списывают правильно решённые примеры и мы закрываем на это глаза. А тут ЕГЭ — и решили раздеть догола. Конечно, таких перегибов быть не должно», — сказала Буцкая.

Ранее выпускники воронежской школы рассказали, как их заставляли снимать нижнее бельё и грозили не пустить на ЕГЭ, если они не пройдут металлодетектор.

Выпускница Анна при этом рассказала RT, что в воронежской школе №62 металлодетектор работал случайным образом.

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