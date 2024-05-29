СК: в Ярославле ищут двухлетнюю девочку и женщину, которая её похитила
- РИА Новости
Об этом сообщает Следственный комитет России.
Вечером 28 мая 32-летняя жительница Подмосковья Валентина Гуляева взяла ребёнка подруги на прогулку, но домой они не вернулись. По версии следствия, женщина воспользовалась отсутствием родителей и увела девочку.
Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.
Рост ребёнка 80—90 см, волосы тёмно-русые. Девочка была одета в жёлтую футболку, розовые шорты и белые сандалии.
В конце марта мужчина в Хабаровском крае похитил отвергнувшую его женщину, угрожая ей убийством. Злоумышленника остановили местные жители, теперь ему предстоит отбывать семилетний срок в исправительной колонии особого режима.