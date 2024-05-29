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СК: в Ярославле ищут двухлетнюю девочку и женщину, которая её похитила

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В Ярославле ищут двухлетнюю девочку и женщину, которая похитила её с игровой площадки.
СК: в Ярославле ищут двухлетнюю девочку и женщину, которая её похитила
  • РИА Новости

Об этом сообщает Следственный комитет России.

Вечером 28 мая 32-летняя жительница Подмосковья Валентина Гуляева взяла ребёнка подруги на прогулку, но домой они не вернулись. По версии следствия, женщина воспользовалась отсутствием родителей и увела девочку.

Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.

Рост ребёнка 80—90 см, волосы тёмно-русые. Девочка была одета в жёлтую футболку, розовые шорты и белые сандалии.

В конце марта мужчина в Хабаровском крае похитил отвергнувшую его женщину, угрожая ей убийством. Злоумышленника остановили местные жители, теперь ему предстоит отбывать семилетний срок в исправительной колонии особого режима.

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