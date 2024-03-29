RT в Telegram
Подпишись

Мужчина получил срок за похищение отвергнувшей его женщины в Хабаровском крае

Короткая ссылка
Мужчина в Хабаровском крае похитил отвергнувшую его женщину, угрожая ей убийством. Злоумышленника остановили местные жители, теперь ему предстоит отбывать семилетний срок в исправительной колонии особого режима.
Мужчина получил срок за похищение отвергнувшей его женщины в Хабаровском крае
  • Gettyimages.ru

Прокуратура сообщает, что 61-летний мужчина в августе 2023 года пришёл на работу к «отвергнувшей его 36-летней местной жительнице», проследовал за ней в подсобное помещение и предложил поговорить, однако, получив отказ, приставил к ней нож.

«Угрожая убийством, высказал требование пойти к нему домой. Опасаясь за свои жизнь и здоровье, женщина проследовала за ним, но по пути к дому обратилась за помощью к незнакомым жителям, которые пресекли противоправные деяния мужчины», — отметило ведомство.

Как стало известно ранее, США выдали России Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении малолетней дочери в 2019 году и жестоком обращении с ней на протяжении полугода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить