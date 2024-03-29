Мужчина получил срок за похищение отвергнувшей его женщины в Хабаровском крае

Мужчина в Хабаровском крае похитил отвергнувшую его женщину, угрожая ей убийством. Злоумышленника остановили местные жители, теперь ему предстоит отбывать семилетний срок в исправительной колонии особого режима.

Прокуратура сообщает, что 61-летний мужчина в августе 2023 года пришёл на работу к «отвергнувшей его 36-летней местной жительнице», проследовал за ней в подсобное помещение и предложил поговорить, однако, получив отказ, приставил к ней нож.

«Угрожая убийством, высказал требование пойти к нему домой. Опасаясь за свои жизнь и здоровье, женщина проследовала за ним, но по пути к дому обратилась за помощью к незнакомым жителям, которые пресекли противоправные деяния мужчины», — отметило ведомство.

Как стало известно ранее, США выдали России Алексея Смирнова, обвиняемого в похищении малолетней дочери в 2019 году и жестоком обращении с ней на протяжении полугода.