RT в Telegram
Подпишись

Специалист Келлерманн посоветовал не вводить личные пароли на общественных компьютерах

Короткая ссылка
Эксперт по защите персональных данных, руководитель ООО «Комитет по информационной и правовой безопасности» Александр Келлерманн рекомендовал не вводить личные пароли на компьютерах в общественных местах.
Специалист Келлерманн посоветовал не вводить личные пароли на общественных компьютерах
  • Gettyimages.ru

«Публичные компьютеры могут стать источником утечки конфиденциальной информации и привести к нарушению приватности», — заявил специалист в беседе с газетой «Известия».

По словам Келлерманна, пользователи публичных компьютеров могут столкнуться с риском заражения вредоносным программным обеспечением, фишингом, кражей личных данных через кейлоггеры.

«Кейлоггеры — это программы, которые записывают все нажатия клавиш, позволяя злоумышленникам удалённо получать доступ к паролям и другой конфиденциальной информации. Это особенно опасно, поскольку даже опытные пользователи могут не заметить их присутствие», — сказал эксперт.

Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский высказался о ситуациях с мошенничеством в интернете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить