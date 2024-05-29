Специалист Келлерманн посоветовал не вводить личные пароли на общественных компьютерах

Эксперт по защите персональных данных, руководитель ООО «Комитет по информационной и правовой безопасности» Александр Келлерманн рекомендовал не вводить личные пароли на компьютерах в общественных местах.

«Публичные компьютеры могут стать источником утечки конфиденциальной информации и привести к нарушению приватности», — заявил специалист в беседе с газетой «Известия».

По словам Келлерманна, пользователи публичных компьютеров могут столкнуться с риском заражения вредоносным программным обеспечением, фишингом, кражей личных данных через кейлоггеры.

«Кейлоггеры — это программы, которые записывают все нажатия клавиш, позволяя злоумышленникам удалённо получать доступ к паролям и другой конфиденциальной информации. Это особенно опасно, поскольку даже опытные пользователи могут не заметить их присутствие», — сказал эксперт.

Ранее эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский высказался о ситуациях с мошенничеством в интернете.