Москвичи направили 35 тысяч обращений в сфере имущественно-земельных отношений

В Департаменте городского имущества Москвы рассказали о 35 тыс. обращений в сфере имущественно-земельных отношений, которые отправили жители города с помощью сервиса «Электронная приёмная» с начала 2024 года.

РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы. «Чаще всего москвичей интересуют вопросы, связанные с программой комплексного развития территорий, администрированием договорных платежей, а также переселением по программе реновации», — рассказал глава ведомства Максим Гаман. Ежедневно сотрудники данного ведомства обрабатывают 400—500 обращений в сфере имущественно-земельных отношений. Ранее сообщалось, что число объектов земельно-имущественных торгов в Москве выросло на 50%.