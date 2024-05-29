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Москвичи направили 35 тысяч обращений в сфере имущественно-земельных отношений

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В Департаменте городского имущества Москвы рассказали о 35 тыс. обращений в сфере имущественно-земельных отношений, которые отправили жители города с помощью сервиса «Электронная приёмная» с начала 2024 года.
Москвичи направили 35 тысяч обращений в сфере имущественно-земельных отношений
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«Чаще всего москвичей интересуют вопросы, связанные с программой комплексного развития территорий, администрированием договорных платежей, а также переселением по программе реновации», — рассказал глава ведомства Максим Гаман.

Ежедневно сотрудники данного ведомства обрабатывают 400—500 обращений в сфере имущественно-земельных отношений.

Ранее сообщалось, что число объектов земельно-имущественных торгов в Москве выросло на 50%.

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