Москвичи направили 35 тысяч обращений в сфере имущественно-земельных отношений
- РИА Новости
Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
«Чаще всего москвичей интересуют вопросы, связанные с программой комплексного развития территорий, администрированием договорных платежей, а также переселением по программе реновации», — рассказал глава ведомства Максим Гаман.
Ежедневно сотрудники данного ведомства обрабатывают 400—500 обращений в сфере имущественно-земельных отношений.
Ранее сообщалось, что число объектов земельно-имущественных торгов в Москве выросло на 50%.