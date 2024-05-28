RT в Telegram
Подпишись

Число объектов земельно-имущественных торгов в Москве выросло на 50%

Короткая ссылка
Количество объектов земельно-имущественных торгов в Москве выросло на 50% в I квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Об этом сообщает НСН.

«В I квартале этого года город реализовал более 5 тыс. лотов — на 50% больше, чем в январе — марте 2023 года. Объём торгов за три месяца превысил 27,7 млрд рублей», — сказала Багреева.

Лидерами по спросу стали парковочные места, квартиры и коммерческая недвижимость.

По словам руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, на торгах была высокая конкуренция — восемь человек на один лот, а во время торгов по продаже квартир конкуренция увеличилась до 18 претендентов на объект.

Ранее сообщалось, что Москва реализует на торгах право на застройку шести участков по программе КРТ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить