Число объектов земельно-имущественных торгов в Москве выросло на 50%

Количество объектов земельно-имущественных торгов в Москве выросло на 50% в I квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила руководитель Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Об этом сообщает НСН.

«В I квартале этого года город реализовал более 5 тыс. лотов — на 50% больше, чем в январе — марте 2023 года. Объём торгов за три месяца превысил 27,7 млрд рублей», — сказала Багреева.

Лидерами по спросу стали парковочные места, квартиры и коммерческая недвижимость.

По словам руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, на торгах была высокая конкуренция — восемь человек на один лот, а во время торгов по продаже квартир конкуренция увеличилась до 18 претендентов на объект.

Ранее сообщалось, что Москва реализует на торгах право на застройку шести участков по программе КРТ.