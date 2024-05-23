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Москва реализует на торгах право на застройку шести участков по программе КРТ

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что столица выставила на торги права на реорганизацию шести участков по программе комплексного развития территорий (КРТ).
Москва реализует на торгах право на застройку шести участков по программе КРТ
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

Два из них расположены в Северо-Западном административном округе Москвы, по одному — в Зеленограде, ЗАО, СВАО и ЮВАО.

После редевелопмента в бюджет города поступит порядка 29,3 млрд рублей, их заплатят компании за право реорганизации территорий, уточнил Ефимов.

«Победители аукционов смогут возвести на участках общей площадью почти 100 га 2,4 млн кв. м недвижимости и создать свыше 31 тыс. рабочих мест», — добавил вице-мэр.

Объём вложений в реализацию проектов оценивается почти в 494 млрд рублей.

Ранее 360.ru со ссылкой на Владимира Ефимова сообщало, что в Москве реализуют ещё девять проектов комплексного развития территорий.  

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