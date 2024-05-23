Москва реализует на торгах право на застройку шести участков по программе КРТ
- РИА Новости
Об этом информирует НСН.
Два из них расположены в Северо-Западном административном округе Москвы, по одному — в Зеленограде, ЗАО, СВАО и ЮВАО.
После редевелопмента в бюджет города поступит порядка 29,3 млрд рублей, их заплатят компании за право реорганизации территорий, уточнил Ефимов.
«Победители аукционов смогут возвести на участках общей площадью почти 100 га 2,4 млн кв. м недвижимости и создать свыше 31 тыс. рабочих мест», — добавил вице-мэр.
Объём вложений в реализацию проектов оценивается почти в 494 млрд рублей.
Ранее 360.ru со ссылкой на Владимира Ефимова сообщало, что в Москве реализуют ещё девять проектов комплексного развития территорий.