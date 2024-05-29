В программу КРТ в Москве включили более 400 гектаров земли в 2024 году

В Москве в программу комплексного развития территорий (КРТ) в 2024 году включили более 400 га городской земли, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Город активно возвращает в оборот заброшенные или неэффективно используемые участки. На их месте появляется современная городская среда со всей необходимой инфраструктурой — жильём, социальными объектами, рабочими местами», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что программа существует с 2020 года и в настоящее время площадь территорий под реализацию проектов КРТ превышает 3,1 тыс. га.

Ранее сообщалось, что Москва реализует на торгах право на застройку шести участков по программе КРТ.