В программу КРТ в Москве включили более 400 гектаров земли в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Город активно возвращает в оборот заброшенные или неэффективно используемые участки. На их месте появляется современная городская среда со всей необходимой инфраструктурой — жильём, социальными объектами, рабочими местами», — сказал Ефимов.
Он также отметил, что программа существует с 2020 года и в настоящее время площадь территорий под реализацию проектов КРТ превышает 3,1 тыс. га.
Ранее сообщалось, что Москва реализует на торгах право на застройку шести участков по программе КРТ.