Демонстрационный экзамен в Москве написали более 4,5 тысячи школьников
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Демонстрационный экзамен проводится по дисциплинам дополнительного образования, и такой результат показывает, что наши дети не только развиваются в школах за партами, но и активно осваивают программы вне школьного плана», — сказала Ракова.
Она также отметила, что с 2017 года в данном мероприятии приняли участие более 17 тыс. столичных школьников.
Льготы при поступлении в ведущие вузы Москвы получили более 3 тыс. из них.
«Только в этом году победителями и призёрами стали более 500 детей. Они тоже получат дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения», — отметила заммэра.
Ранее сообщалось, что в Курганской области назвали популярные предметы для сдачи ЕГЭ.