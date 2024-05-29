Демонстрационный экзамен в Москве написали более 4,5 тысячи школьников

Демонстрационный экзамен в Московском дворце пионеров написали более 4,5 тыс. столичных школьников, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Демонстрационный экзамен проводится по дисциплинам дополнительного образования, и такой результат показывает, что наши дети не только развиваются в школах за партами, но и активно осваивают программы вне школьного плана», — сказала Ракова.

Она также отметила, что с 2017 года в данном мероприятии приняли участие более 17 тыс. столичных школьников.

Льготы при поступлении в ведущие вузы Москвы получили более 3 тыс. из них.

«Только в этом году победителями и призёрами стали более 500 детей. Они тоже получат дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения», — отметила заммэра.

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