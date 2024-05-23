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В Курганской области назвали популярные предметы для сдачи ЕГЭ

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В Курганской области в этом году большинство выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ обществознание. При этом выросло число желающих сдавать физику и информатику.
В Курганской области назвали популярные предметы для сдачи ЕГЭ
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Департамента образования и молодёжной политики региона.

Так, по данным ведомства, обществознание выбрали 1,7 тыс. одиннадцатиклассников. На экзамен по истории и биологии зарегистрировались по 700 учащихся. Информатику хотят сдавать 634 человека, а физику — 548.

Ранее заслуженный врач России врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.

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