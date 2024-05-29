В Рязанском районе столицы начали строить три корпуса по программе реновации
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Всего здесь будет 520 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации, шесть из них оборудуют для маломобильных жильцов», — сказал Загрутдинов.
Он также отметил, что в новостройках установят современные лифты, систему охраны, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.
В настоящее время специалисты начали подготовительные работы.
Здания планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году.
Ранее сообщалось, что более 150 тыс. москвичей уже получили новое жильё по реновации.