В Рязанском районе столицы начали строить три корпуса по программе реновации

В Рязанском районе Москвы на юго-востоке столицы приступили к возведению трёх жилых корпусов в рамках программы реновации, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

«Всего здесь будет 520 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации, шесть из них оборудуют для маломобильных жильцов», — сказал Загрутдинов.

Он также отметил, что в новостройках установят современные лифты, систему охраны, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.

В настоящее время специалисты начали подготовительные работы.

Здания планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году.

Ранее сообщалось, что более 150 тыс. москвичей уже получили новое жильё по реновации.