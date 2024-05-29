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В Рязанском районе столицы начали строить три корпуса по программе реновации

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В Рязанском районе Москвы на юго-востоке столицы приступили к возведению трёх жилых корпусов в рамках программы реновации, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В Рязанском районе столицы начали строить три корпуса по программе реновации
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Всего здесь будет 520 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации, шесть из них оборудуют для маломобильных жильцов», — сказал Загрутдинов.

Он также отметил, что в новостройках установят современные лифты, систему охраны, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.

В настоящее время специалисты начали подготовительные работы.

Здания планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году.

Ранее сообщалось, что более 150 тыс. москвичей уже получили новое жильё по реновации.

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