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Педагог Неверова дала советы по организации обучения ребёнка на дому

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Руководитель департамента преподавания онлайн-школы домашнего обучения «Академия MAXIMUM» Полина Неверова дала рекомендации по организации обучения ребёнка на дому.
Педагог Неверова дала советы по организации обучения ребёнка на дому
  • Gettyimages.ru

«Очень важно выбрать качественные учебные материалы. Чтобы подобрать нужные учебники или рабочие тетради, подходящие онлайн-ресурсы или другие материалы, которые соответствуют академическим потребностям и уровню ребёнка, лучше посоветоваться с преподавателем», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, также стоит правильно распределить учебную нагрузку. В расписании должны присутствовать не только уроки, но и перерывы, физические упражнения и творческие занятия.

«Неотъемлемой частью домашнего обучения должно быть участие родителей и преподавателей в этом процессе. Важно поддерживать обратную связь с учеником — нужно, чтобы преподаватель был готов ответить на все возникающие вопросы», — заключила эксперт.

Ранее преподаватель математики и руководитель команды образовательного контента платформы Skysmart Класс Мария Косберг дала рекомендации по выбору подходящей формы обучения для ребёнка.

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