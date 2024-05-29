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Техноград запускает новые программы по ИТ-направлению

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Столичный инновационно-образовательный комплекс «Техноград» запускает в июне 15 новых программ дополнительного образования по ИТ-направлению.
Техноград запускает новые программы по ИТ-направлению
  • © Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для слушателей подготовлены курсы по программированию, информационной безопасности, системному администрированию, дизайну вещей, интернет-маркетингу.

По окончании бесплатного обучения, участники программы получат сертификат.

Первые занятия начнутся в ближайшие выходные, 1 и 2 июня.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что строительство межвузовского ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде завершат к 2026 году.

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