Техноград запускает новые программы по ИТ-направлению

Столичный инновационно-образовательный комплекс «Техноград» запускает в июне 15 новых программ дополнительного образования по ИТ-направлению.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для слушателей подготовлены курсы по программированию, информационной безопасности, системному администрированию, дизайну вещей, интернет-маркетингу.

По окончании бесплатного обучения, участники программы получат сертификат.

Первые занятия начнутся в ближайшие выходные, 1 и 2 июня.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что строительство межвузовского ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде завершат к 2026 году.