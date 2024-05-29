Техноград запускает новые программы по ИТ-направлению
- © Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для слушателей подготовлены курсы по программированию, информационной безопасности, системному администрированию, дизайну вещей, интернет-маркетингу.
По окончании бесплатного обучения, участники программы получат сертификат.
Первые занятия начнутся в ближайшие выходные, 1 и 2 июня.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что строительство межвузовского ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде завершат к 2026 году.